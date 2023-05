Calciomercato Milan – Le tre priorità estive di Maldini e Massara

Il Milan prepara la sessione estiva di calciomercato tra qualche incognita ma già tre certezze. Ecco come agiranno i dirigenti rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato che il Milan condurrà in estate. Per il quotidiano sportivo nazionale, le priorità di Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, sono tre.

Calciomercato Milan, i primi tre acquisti saranno ... — Il Milan, infatti, nel prossimo calciomercato estivo acquisterà sicuramente un centrocampista con le caratteristiche di Franck Kessié, poi un esterno destro d'attacco e un attaccante. Una delle due grandi variabili che condizionavano il Diavolo è sparita. Rafael Leão, infatti, ha siglato il rinnovo del contratto.

Tale svolta riduce un po' il budget a disposizione del Milan, ma consente di non dover investire tanto su un esterno d'attacco. Con Leão in squadra, poi, il Milan sa di non poter avere un esterno destro offensivo e un trequartista puro, perché la squadra di Stefano Pioli risulterebbe troppo sbilanciata.

Sulla trequarti, con Leao, uno degli altri due non dovrà essere offensivo — Uno dei due giocatori, per forza, dovrà esser un equilibratore, come sono stati Junior Messias e Alexis Saelemaekers in questi ultimi due anni. Resta in piedi, però, l'altra variabile, legata alla qualificazione del Milan alla prossima Champions League. La quale, inevitabilmente, cambia bilanci e budget. Milan, 10 milioni per un colpo di mercato >>>