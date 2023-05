Calciomercato Milan – Rinnovo Leao: cifre, dettagli e tempistiche

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'imminente rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan . Presto, infatti, arriverà l'ufficialità del nuovo accordo tra l'attaccante portoghese, classe 1999 e il club di Via Aldo Rossi. Probabilmente, dopo Inter-Milan , semifinale di ritorno di Champions League del prossimo martedì.

Leao resta al Milan: accordo raggiunto per il rinnovo

Un accordo tra Milan e Leao per il rinnovo è stato trovato, in via definitiva, nelle scorse ore. Per il 'CorSport', il nativo di Almada firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028 da 6,5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi. Confermata la presenza di una clausola rescissoria anche nel nuovo contratto: salirà, però, da 150 a 170 milioni di euro.