Calciomercato Milan – Priorità il difensore centrale: ecco i nomi | PM News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come appreso dalla nostra redazione, la priorità del mercato di gennaio del Milan sarà il difensore centrale. Gli infortuni di Matteo Gabbia al ginocchio e di Simon Kjaer (problema muscolare) e la contemporanea scarsa fiducia su Léo Duarte e Mateo Musacchio – quest’ultimo potrebbe anche lasciare i rossoneri a gennaio – impongono alla dirigenza di via Aldo Rossi di mettere il difensore centrale in cima alle priorità per il mercato di gennaio.

I nomi del possibile rinforzo sono quelli che stanno circolando nelle ultime settimane con Mohamed Simakan e Ozan Kabak in pole position rispetto agli altri. Non è da scartare nemmeno il nome di Matteo Lovato, con la prima offerta dei rossoneri respinta dal Verona nelle scorse settimane. Tutto però dipenderà anche da eventuali occasioni che potranno presentarsi o meno nei prossimi giorni. L’attaccante non è in cima alla lista del Milan: la priorità sarà il difensore centrale.

