Calciomercato Milan – Lovato, ecco l’offerta rossonera | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: l’offerta per Lovato

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come noto, cerca un difensore centrale nel mercato di gennaio, considerando il futuro incerto di Mateo Musacchio e di Leo Duarte.

Tra i profili seguiti c'è sicuramente quello di Mattia Lovato, calciatore dell'Hellas Verona. La novità del giorno arriva dal giornalista Nicolò Schira, che, attraverso il proprio account Twitter, ha scritto di un'offerta rossonera per il difensore. Maldini nei giorni scorsi avrebbe proposto per Lovato il cartellino di Leo Duarte più 5 milioni di euro. Secco no da parte de club di Setti, che per cedere il calciatore chiede 20 milioni di euro.