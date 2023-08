Rossi: “Felice di intraprendere questa nuova avventura. Forza Genoa!”

Il Genoa ha acquistato ufficialmente Gianluca Rossi dal Milan: il giovane sembra entusiasta e non vede l'ora di intraprendere tale avventura

Il Milan Primavera sta lavorando sul fronte delle uscite. Per la squadra guidata da Ignazio Abate è ufficiale un'altra cessione, quella del giovane Gianluca Rossi, passato tra le fila del Genoa. Il diciassettenne al Diavolo ha trovato poco spazio e un minutaggio piuttosto ridotto, difatti ha disputato 2 gare e ha realizzato 1 gol e 1 assist. I meneghini stanno sfornando tanti gioiellini, dunque non è per nulla facile ritagliarsi un posto tra i titolari o riuscire ad imporsi sin da subito.