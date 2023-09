Calciomercato Milan Primavera – In arrivo Sandler dal’HJK Helsinki

Mentre il Milan è a caccia di un attaccante che possa fare reparto con Olivier Giroud, ora che Mehdi Taremi è definitivamente sfumato, la dirigenza rossonera starebbe comunque lavorando anche per il Settore Giovanile. E a questo proposito, dopo i movimenti in entrata e in uscita già mesi a segno nelle scorse settimane, in queste ultime ore ce ne potrebbe essere un altro.