Calciomercato Milan, offerta per Harder: ecco tutti i dettagli e la risposta

Conrad Harder è diventato l'obiettivo numero uno in casa Milan e sembra che sia stata fatta una prima offerta allo Sporting Lisbona. L'arrivo di Victor Boniface è definitivamente saltato nelle ultime ore, a causa della tenuta fisica dell'attaccante nigeriano. E di conseguenza i rossoneri hanno deciso di virare decisi su questa pista. L'attaccante danese per la verità era già monitorato dal Diavolo, che però avrebbe intenzione di accelerare, avendolo reso il primo nome in cima alla lista per rinforzare un reparto avanzato che al momento vede il solo Santiago Gimenez come attaccante puro.