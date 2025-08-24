Conrad Harder è diventato l'obiettivo numero uno in casa Milan e sembra che sia stata fatta una prima offerta allo Sporting Lisbona. L'arrivo di Victor Boniface è definitivamente saltato nelle ultime ore, a causa della tenuta fisica dell'attaccante nigeriano. E di conseguenza i rossoneri hanno deciso di virare decisi su questa pista. L'attaccante danese per la verità era già monitorato dal Diavolo, che però avrebbe intenzione di accelerare, avendolo reso il primo nome in cima alla lista per rinforzare un reparto avanzato che al momento vede il solo Santiago Gimenez come attaccante puro.
Calciomercato Milan, offerta per Harder: ecco tutti i dettagli e la risposta
Il Milan avrebbe presentato in queste ore una prima offerta per Conrad Harder: ecco i dettagli e le cifre della proposta rossonera
Calciomercato Milan, prima offerta per Harder: i dettagli e le cifre
Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', intanto, il Milan avrebbe presentato una prima offerta allo Sporting Lisbona dopo il vertice di stamani tra la dirigenza, Massimiliano Allegri e il suo agente. La proposta, si legge, sarebbe di 20 milioni di euro più bonus. La richiesta della società lusitana sarebbe però di 23 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. In ogni caso la trattativa sarebbe in fase avanzata e i rossoneri conterebbero di riuscire a trovare un accordo con tutte le parti per la chiusura dell'operazione.
