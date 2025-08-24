Calciomercato Milan, Baiocchini: 'Trattativa per Harder. Arriverà solo ...'

Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport' in merito alle possibili mosse del Milan in attacco e in particolare al profilo di Conrad Harder. Oltre a confermare la rinuncia definitiva a Victor Boniface, ormai chiara ed evidente, ha rivelato come il club rossonero sia in trattativa per chiudere l'arrivo del centravanti danese dallo Sporting Lisbona. Infine ha spiegato come, con ogni probabilità, sarà solamente uno l'innesto in quella zona di campo per il Diavolo in questi ultimi giorni. Ecco, dunque, le sue parole.