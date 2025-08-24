Calciomercato Milan, Baiocchini: 'Trattativa per Harder. Arriverà solo ...'

Pianeta Milan
Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile arrivo di Conrad Harder al Milan
Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport' in merito alle possibili mosse del Milan in attacco e in particolare al profilo di Conrad Harder. Oltre a confermare la rinuncia definitiva a Victor Boniface, ormai chiara ed evidente, ha rivelato come il club rossonero sia in trattativa per chiudere l'arrivo del centravanti danese dallo Sporting Lisbona. Infine ha spiegato come, con ogni probabilità, sarà solamente uno l'innesto in quella zona di campo per il Diavolo in questi ultimi giorni. Ecco, dunque, le sue parole.

"Il Milan ha definitivamente rinunciato a Boniface. Trattativa in corso per chiudere Harder dello Sporting. Arriverà un solo attaccante".

Proprio in merito al possibile arrivo di Conrad Harder, nel pomeriggio Matteo Moretto aveva parlato così: "Piano A è Harder dello Sporting. Contatti diretti anche tra il giocatore e Ibrahimovic, si cerca di avanzare su tutti i fronti. Potrebbe essere non il solo rinforzo in attacco: il pallino di Allegri resta Vlahovic, ma resta l'ostacolo stipendio. Serve un sacrificio del serbo. Nella lista restano Hojlund, che è vicino al Napoli, ma vedremo. Ci sono anche Embolo e Arokodare".

