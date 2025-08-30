Calciomercato Milan, previsti in giornata nuovi contatti per Rabiot

Il Milan è ancora molto attivo sul calciomercato nonostante manchino pochi giorni alla chiusura di questa finestra estiva. L'allenatore Massimiliano Allegri ha richiesto in particolari tre giocatori: un difensore affidabile, una mezzala d'inserimento e un centravanti. Il suo profilo preferito per ciò che riguarda la mediana è Adrien Rabiot, suo pupillo dai tempi dell'esperienza insieme alla Juventus. Il centrocampista francese è fuori rosa al Marsiglia e il suo club chiede 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Milan proverà a prenderlo? In proposito, hanno dato due aggiornamenti Orazio Accomando e Alfredo Pedullà - esperti di mercato - via X.