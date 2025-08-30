Pianeta Milan
Calciomercato Milan, previsti in giornata nuovi contatti per Rabiot

Il Milan è alla ricerca di una mezzala d'inserimento sul calciomercato. Il preferito di Allegri è Adrien Rabiot. Gli aggiornamenti
Il Milan è ancora molto attivo sul calciomercato nonostante manchino pochi giorni alla chiusura di questa finestra estiva. L'allenatore Massimiliano Allegri ha richiesto in particolari tre giocatori: un difensore affidabile, una mezzala d'inserimento e un centravanti. Il suo profilo preferito per ciò che riguarda la mediana è Adrien Rabiot, suo pupillo dai tempi dell'esperienza insieme alla Juventus. Il centrocampista francese è fuori rosa al Marsiglia e il suo club chiede 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Milan proverà a prenderlo? In proposito, hanno dato due aggiornamenti Orazio Accomando e Alfredo Pedullà - esperti di mercato - via X.

Il Milan ci prova per Rabiot: la versione di Accomando

Le parole del giornalista: "Previsto per oggi un nuovo contatto tra il Milan e Adrien Rabiot. Il centrocampista è la prima scelta di Allegri. Come raccontato in questi giorni, il Marsiglia chiede 15M. Rabiot ancora fuori rosa".

Se la cifra richiesta dal Marsiglia non sembra essere un problema, l'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'entourage del giocatore. È  infatti noto quanto sia difficile trattare con Veronique, la mamma-agente di Rabiot. Si attendono sviluppi.

Rabiot-Milan, la versione di Pedullà

Le sue parole: "Milan-Rabiot: nuovi dialoghi tra la signora Veronique e il club, si è toccato anche il tema commissioni. Atteso ultimo chiarimento con OM".

