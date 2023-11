Milan, Chaka Traoré pronto a partire in prestito: il punto

Chaka Traorè, giovane attaccante del Milan, potrebbe andare via in prestito a gennaio. Ecco la squadra che si è fatta avanti

Chaka Traoré, classe 2004 del Milan Primavera, fatica a inserirsi nelle gerarchie della prima squadra e in questa stagione ha totalizzato 7 presenze in Primavera. Il Milan lo ha acquistato nel 2021 dopo che nella stagione precedente aveva esordito in Serie A con il Parma a soli 16 anni, collezionando tre presenze con i ducali. Non è ancora riuscito a fare il grande salto, ma la società crede molto in lui. A conferma del fatto il recente rinnovo di contratto che lo lega al Milan fino al 2028.