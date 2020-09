Calciomercato Milan – Preso Tatarusanu, via Antonio Donnarumma?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – I rossoneri hanno chiuso per l’arrivo di Ciprian Tatarusanu e, pertanto, in questa sessione di calciomercato potrebbe andare via Antonio Donnarumma.

Antonio Donnarumma lascerà i rossoneri?

Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Secondo la ‘rosea‘, infatti, l’acquisto di Tatarusanu, un secondo portiere definito ‘di ferro’, potrebbe spingere alla partenza il fratello maggiore di Gigio.

Senza di lui, più alto il contratto di Gigio

Donnarumma senior, classe 1990, proseguirebbe così la sua carriera lontano da Milano. Di fatto, il suo addio potrebbe convincere il Milan ad alzare l’offerta per il rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma. LE ULTIME SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL NUMERO 99 >>>

