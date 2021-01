Calciomercato Milan – Prese informazioni su Marchwinski | News

Calciomercato Milan: interessa il giovane Marchwinski

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Filip Marchwinski, classe 2002, centrocampista polacco del Lech Poznan, interesserebbe al Milan. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Il Milan avrebbe chiesto informazioni su Marchwinski. Quando? Nel corso dei recenti dialoghi avvenuti, a ‘Casa Milan‘, con Giovanni Branchini, procuratore ed intermediario di calciatori. Marchwinski è indicato, da più parti, come possibile nuovo ‘craque‘ del centrocampo in Europa. Calciomercato Milan, fatta per Meïté. Presto le visite mediche! Vai alla news >>>