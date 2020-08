Calciomercato Milan – Possibile cessione in prestito per Duarte

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, che ha fatto il punto sui possibili partenti in casa rossonera per quanto concerne il reparto difensivo, è possibile che Léo Duarte, classe 1996, difensore centrale brasiliano acquistato la scorsa estate dal Flamengo per 11 milioni di euro emigri in prestito per una stagione.

Questo perché sulla testa di Duarte pende un punto interrogativo: quando il numero 43 rossonero sembrava essersi ritagliato uno spazio importante nella fila della formazione del tecnico Stefano Pioli, Duarte si è fermato per due infortuni che, in totale, lo hanno tenuto fuori squadra per cinque mesi. Andando via, seppur temporaneamente, potrebbe giocare con maggior continuità.

