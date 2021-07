Calciomercato Milan – Porta chiusa per Brandt: resterà al BVB

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julian Brandt non lascerà il Borussia Dortmund in questa sessione estiva. D'accordo lui e il club

Il Milan , che in questa sessione di calciomercato avrebbe potuto prendere Julian Brandt dal Borussia Dortmund , si è visto chiudere la porta in faccia per l'acquisto del centrocampista offensivo classe 1996 . Prima dallo stesso giocatore e, successivamente, dal management del club.

Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Parlando, infatti, ai microfoni di 'RTL' delle voci che lo hanno accostato, in questo calciomercato estivo, prima alla Lazio e poi al Milan, Brandt ha evidenziato: "Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse. Ma da parte mia non c'è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest'anno".