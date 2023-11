Milan, Popovic non sia il ‘nuovo’ Lazetic. Il Guardian lo incorona

La Gazzetta dello Sport parla anche del Milan e in particolare di Popovic, possibile colpo in entrata. Che non sia il 'nuovo' Lazetic

'La Gazzetta dello Sport', nella sua versione online, parla anche del calciomercato del Milan e in particolare del colpo Matija Popovic. Il Milan sarebbe arrivato all’accelerazione finale per il talento serbo: si starebbe in attesa della risposta definitiva del calciatore. Il Diavolo si è mosso da tempo grazie alla conoscenza dello scout, con Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.