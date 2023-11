Calciomercato Milan – Che sfida con l’Arsenal! Si punta un talento spagnolo

Il Milan si prepara per una sessione di calciomercato sulla carta molto importante. I rossoneri dovranno cercare di chiudere molti buchi in rosa. Anche se le priorità sembrano la difesa e l'attacco, il Diavolo potrebbe anche cercare qualcosa a centrocampo. Con Ouédraogo seriamente infortunato, il Milan potrebbe guardare in Spagna . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, sfida all'Arsenal?

Il Milan, come scrive il portale Okfichajes.com, starebbe guardando in casa Athletic Bilbao per il centrocampista del futuro. Si tratterebbe di Oihan Sancet. Sul giocatore, però, ci sarebbero già molti club. Milan e Arsenal le società che avrebbero preso informazioni in maniera più convinta. Il trequartista sarebbe blindato da un contratto in scadenza 2032 e con una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro. Per questo potrebbe essere un'operazione molto complessa, soprattutto per il calciomercato invernale. Oihan è un centrocampista che in Liga ha già segnato tre reti quest'anno. Per il sito transfermarkt.it il suo valore sarebbe sui 30 milioni di euro.