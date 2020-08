Calciomercato Milan – Pobega rinnova e resta a disposizione di Pioli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ieri sera il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto per Tommaso Pobega.

Il centrocampista, classe 1999, reduce da una bella stagione in prestito in Serie B al Pordenone (con 6 gol e 4 assist in 34 gare tra campionato e Coppa Italia con i ‘ramarri’), ha infatti prolungato il proprio accordo con il club meneghino fino al 30 giugno 2025.

Segno, tangibile, di quanto la dirigenza rossonera creda nelle qualità e nelle capacità di Pobega. Il biondo centrocampista originario di Trieste si unirà al gruppo del Milan per la preparazione estiva e il tecnico Stefano Pioli avrà modo di valutarlo durante questo periodo.

Che possa essere proprio Pobega, alla fine, un ottimo rinforzo per il centrocampo del Diavolo? IN DIRITTURA D’ARRIVO LA TRATTATIVA PER IL RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO IN ROSSONERO >>>