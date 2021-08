Calciomercato Milan – Pobega cresce e il Diavolo riflette: può restare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega può rimanere in organico per il resto della stagione. Sta studiando da mediano

Daniele Triolo

Il Milan potrebbe trattenere Tommaso Pobega in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, lo sta infatti testando in queste amichevoli precampionato: l'altra sera, a Valencia, Pobega è rimasto in campo praticamente per tutta la partita, salvo poi lasciare il posto al giovane Enrico Di Gesù nei minuti di recupero. Un dettaglio: Pioli ha smontato e rimontato il suo Milan, ma non ma hai tolto Pobega dalla sua posizione di mediano davanti la difesa.

Il ragazzo, infatti, è molto bravo a giocare da mezzala nel centrocampo a tre, ma in una mediana a due sembrava non essere poi così portato. Ecco perché i rossoneri, inizialmente, avevano deciso di cederlo per sostituirlo con un altro tipo di calciatore. A Milanello, però, Pobega sta studiando da interditore e, a conti fatti, lo sta facendo anche bene. Ecco, dunque, secondo la 'rosea', che nei dirigenti del Diavolo si sta facendo largo un'idea: rinunciare a prendere il quarto centrocampista dopo Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali per puntare sul classe 1999 cresciuto al 'Vismara'.

Bene nella prima uscita contro la Pro Sesto, passo indietro a Nizza, poi prova positiva a Valencia. Pobega, sicuramente, sta facendo progressi nel suo nuovo ruolo, ma andranno verificati più avanti. Deve pur sempre studiare movimenti che, di base, non rientravano nelle sue corde. Tenere Pobega in questo calciomercato estivo, per il Milan, farebbe decadere la pista che porta a Tiémoué Bakayoko del Chelsea.

Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l'uno esclude l'altro. Se restasse Pobega, il francese potrebbe finire al Napoli o alla Juventus. Se il Milan accelerasse su Bakayoko, Pobega partirebbe (ma soltanto in prestito). A meno che non venga ceduto Rade Krunic: a quel punto cambierebbe tutto e sia Pobega sia Bakayoko potrebbero essere rossoneri. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>