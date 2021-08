Calciomercato Milan – Ottimismo per il rinnovo di Kessié: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole restare in rossonero. Il club prolungherà il contratto in scadenza nel 2022

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, ha intenzione di rinnovare il contratto di Franck Kessié. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. La vicenda per il prolungamento del contratto del centrocampista ivoriano, in scadenza il 30 giugno 2022, è infatti andata, in questo periodo, piuttosto per le lunghe. Ora, però, con il rientro del numero 79 rossonero dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, si dovrebbe accelerare il processo verso la fumata bianca e la tanto sospirata firma sul contratto.