Mercato Milan – Sky: “Bakayoko, incontro col Chelsea settimana prossima”

Le ultime sul mercato del Milan. Appuntamento fissato per la prossima settimana con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko: i dettagli

L'edizione serale di 'Sky Sport 24' dedicata al calciomercato ha fornito un aggiornamento importante per quanto riguarda il Milan. L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato di un appuntamento in programma con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko. L'interesse dei rossoneri per il francese è noto da diverse settimane, ma questo potrebbe essere davvero il momento giusto per entrare nella fase più calda della trattativa. Calciomercato Milan, le top news del 5 agosto: le novità su James Rodriguez, Hauge ed Ilicic