Calciomercato Milan – Pioli preoccupato: è emergenza / News

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un mercato assolutamente positivo quello condotto dal Milan fino a questo momento. Lo sa bene Stefano Pioli che si gode i nuovi arrivi ed è pronto ad accogliere i prossimi, già in programma. Tuttavia, di lavoro da fare per Paolo Maldini e Frederic Massara ce n’è ancora tantissimo. I tifosi invocano un esterno o un vice di Zlatan Ibrahimovic insieme a un terzino destro, ma la vera priorità è un’altra: il difensore centrale.

Il pacchetto attuale

Al momento di difensori arruolabili, paradossalmente, c’è solo Leo Duarte. Il brasiliano classe 1996 è stato indisponibile per tutta la scorsa stagione, ma adesso è l’unico in grado di scendere in campo: il capitano Alessio Romagnoli è ancora infortunato, così come Mateo Musacchio, mentre Simon Kjaer è impegnato in Nazionale comee Matteo Gabbia. Mancano 10 giorni al primo impegno ufficiale e non si può pensare di presentarsi così. Ieri Pioli l’ha lasciato intendere chiaramente: “Al momento in difesa siamo tirati. Sono in contatto con la dirigenza, vediamo”. Ma anche con tutti a disposizione, analizzando oggettivamente la questione, è sicuramente il reparto che necessita maggiormente di rinforzi.

Calciomercato Milan: cosa fare sul mercato

Bisogna necessariamente acquistare almeno un centrale. Nei piani del Milan, infatti, c’è di mandare a giocare in prestito Duarte e o di cedere Musacchio o di prestare anche Gabbia. Resterebbero dunque solo tre elementi: uno più la coppia Romagnoli-Kjaer. Vero che il capitano di norma gioca tutte le partite, è altrettanto vero che il danese non dà enormi garanzie fisiche e che in caso di emergenza ci si ritroverebbe con una sola alternativa. Ecco perché ne serve almeno un’altra.

Centro-destra?

Questo rientra certamente tra le priorità e non è il caso di attendere le “occasioni”. Anche se, forse, in casa Milan stanno aspettando prima di piazzare appunto gli esuberi. Nel pacchetto delle occasioni invece potrebbe rientrare il rinforzo sulla corsia destra. Nel caso in cui uno degli attuali terzini partisse, il Milan potrebbe andare a caccia di un centrale in grado di giocare anche come terzino. Ecco perché piace così tanto Nikola Milenkovic. Per il serbo classe 1997 della Fiorentina i rossoneri offrirebbero anche 28 milioni. Di vere alternative in questo specifico ruolo, inoltre, non sembrano esserci.

