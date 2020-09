Calciomercato Milan – Difesa: Musacchio e Duarte, situazioni da risolvere

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan avrebbe bisogno di sistemare il reparto dei centrali di difesa.

Kjaer, Romagnoli, Gabbia e ‘mister X’

Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli, infatti, sono punti fissi del Milan di Stefano Pioli. Dietro di loro, c’è attualmente il giovane Matteo Gabbia. Ed i rossoneri, sul mercato italiano ed internazionale, cercano per l’appunto un quarto profilo valido.

Musacchio, infortunato ed in scadenza di contratto

Da risolvere, invece, le situazioni di Mateo Musacchio, classe 1990 e Léo Duarte, classe 1996. Il problema, per l’argentino, è che avrà bisogno di riprendersi visto il lungo infortunio. È in bilico, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, ma da infortunato è difficile ricevere offerte …

Duarte rientrato contro il Novara: apparso fuori forma

Duarte, invece, è tornato a giocare mercoledì pomeriggio, a Milanello, in Milan-Novara dopo quasi un anno: è finalmente uscito dalla convalescenza, ma è sembrato molto arrugginito. Avrebbe bisogno di partire, anche in prestito, per giocare con maggiore continuità. LE PRINCIPALI ALTERNATIVE DEL MILAN PER LA DIFESA 2020-2021 >>>