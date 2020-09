Calabria in grande spolvero: prova a convincere il Milan a non cederlo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con Andrea Conti ancora infortunato per l’operazione di pulizia al menisco del ginocchio sinistro avvenuta a fine luglio, Davide Calabria in questo momento, è il titolare rossonero nel ruolo di terzino destro.

Calabria, ottime prove contro Novara e Monza

Le due buone prove che Calabria ha fatto vedere nelle amichevoli contro Novara e Monza, con 2 gol messi a segno, stanno facendo vacillare la dirigenza del Milan, che ora pensa di tenerlo in rosa. Prodotto del vivaio del Diavolo, Calabria è valutato dai rossoneri 10/12 milioni: una plusvalenza piena che farebbe bene al bilancio del club.

Calabria è in grande spolvero

Paolo Maldini e Frederic Massara, appena 2 mesi fa, erano intenzionati a trattenere in squadra più Conti che Calabria, ma ora, visti i continui problemi fisici del terzino ex Atalanta, la situazione è più facilmente ribaltabile. Addirittura per un periodo si era parlato di una cessione di entrambi, dato anche l’arrivo di Pierre Kalulu in quel ruolo. Il quasi 24enne bresciano, sembra già in una buona condizione fisica, e lo ha dimostrato con 2 ottime prove in questo pre-campionato. Aldilà dei gol messi a segno, Calabria è apparso attento in fase difensiva e molto propositivo in quella offensiva.

Calabria, cessione o permanenza

In questo preciso momento, l’ipotesi permanenza è la più accreditata, ma sappiamo bene che le logiche di mercato possono variare nel giro di pochi giorni. Calabria infatti ha diverse squadre interessate a lui, non solo in Italia ma anche all’estero. Piace a Cagliari, che ha offerto al Milan 8 milioni di euro + bonus (proposta respinta dal club via Aldo Rossi), Betis e Siviglia.

Piaceva alle squadre di Siviglia, ma …

Le due spagnole, un mese fa, sembravano voler mettere in scena una vera e propria asta per il giocatore. Poi però, la situazione intorno al classe 1996 si è calmata. Mister Stefano Pioli, non ha mai detto di non credere nelle qualità di Calabria, ma è chiaro che se vuoi puntare con decisione al posto Champions in questa stagione, bisogna alzare il livello di gioco e la qualità anche nel ruolo di terzino destro. Ecco perché, anche l’ipotesi della cessione non è da scartare. Il mercato è appena iniziato e almeno per le prossime 3 settimane, intorno al nome di Calabria, verranno fatte tante ipotesi.

