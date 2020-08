Calciomercato Milan – Calabria, contatti con il Cagliari: c’è l’offerta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan sta spingendo molto sul mercato in entrata e si concentra sul doppio colpo a centrocampo Tonali-Bakayoko. Ma occhio anche alle uscite: dopo aver ufficializzato il prestito di Marco Brescianini alla Virtus Entella, i rossoneri continuano ed essere attenti anche sul mercato in uscita. In questo senso, come riporta ‘Tuttosport’, ci sono stati dei contatti con il Cagliari per di Davide Calabria. Nonostante le smentite del caso di Frederic Massara, qualche giorno fa, in conferenza stampa, i due club stanno parlando, anche se non è ancora corretto parlare di trattativa vera e propria. I sardi hanno offerto 8 milioni di euro più due di bonus, ma la proposta è stata ritenuta troppo bassa.

