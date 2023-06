Calciomercato Milan – Pioli chiama N’Dicka, ma la Roma è sempre avanti

Uno dei nomi più discussi sul mercato nelle ultime ore è quello di Evan N'Dicka, difensore liberatosi a zero dall'Eintracht Francoforte, dal momento in cui non ha trovato l'intesa con il suo club per il rinnovo di contratto. Sulle sue tracce ci sono soprattutto Milan e Roma, che continuano ad effettuare sorpassi e controsorpassi l'una sull'altra.