Calciomercato Milan – A gennaio altri colpi: parola di Pioli

Il Milan ha lavorato tantissimi nelle scorse sessioni di calciomercato . I rossoneri, dopo i tanti acqusiti, dovranno lavorare anche per gennaio. Il Diavolo sta vivendo un periodo difficile anche per colpo degli infortuni. Per questo la dirigenza cercherà di mettere a segno altri colpi, già a partire da questo inverno. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, a gennaio previsti movimenti

Pioli, si legge, in conferenza lo ha detto chiaro: «In difesa abbiamo perso due giocatori. Sto parlando col club per un rinforzo a gennaio, la società saprà farsi trovare preparata». Kiwior e Kelly, entrambi centrali del 2000, sono solo due dei nomi di cui si parlerà. A gennaio però attenzione anche agli attaccanti giovani e un nome di cui si è parlato ieri per la prima volta: Matija Popovic, serbo del Partizan, classe 2006, che andrà in scadenza il 31 dicembre 2023. Il Milan ci proverà nonostante la grande concorrenza.