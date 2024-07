Calciomercato Milan - Bennacer va via? Lo vuole Pioli. E la clausola...

Il Milan potrebbe ancora cambiare nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri, infatti, potrebbero comprare almeno 4-5 tasselli per completare la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore. Il nome più caldo è quello di Fofana, centrocampista del Monaco. Si parla di una richiesta di 20-25 milioni di euro, nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto. Per questo iniziano a serpeggiare dei rumors: Bennacer potrebbe essere scarificato per il calciomercato del Milan. Ne parla anche 'Tuttosport' oggi in edicola.