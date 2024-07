Impallomeni: “Pioli in Arabia? Discorso economico. Su Calafiori dico…”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, e i rumors che lo vorrebbero in Arabia

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, e i rumors che lo vorrebbero in Arabia: "E' un discorso economico, poi si vedrà. Anche in questo Europeo abbiamo visto alcuni campioni molto bene. Li abbiamo sempre considerati campionati poco allenati, poi dipende con che testa ci vai. Credo che il discorso valga anche per un tecnico e lui credo ci vada con tutta la voglia possibile".