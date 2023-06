Calciomercato Milan – Pimenta su Samardzic: “Per me è un fenomeno”

Intervistata ai microfoni di TMW a margine dell'evento Golden Boy, Rafaela Pimenta, storica collaboratrice di Mino Raiola ed erede dell'agente scomparso, si è espressa così sul suo assistito, Lazar Samardzic, obiettivo di calciomercato di vari club, Milan incluso: "Ha mercato? Per me è un fenomeno, anche se sono di parte. E' un giocatore con molto potenziale e molte possibilità, speriamo di sì, vediamo come andrà".