Calciomercato Milan – Piace Ricci, ma il Napoli è avanti: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Napoli ha messo la freccia per Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista dell’Empoli, compagine di Serie B e vice capitano della Nazionale Italiana Under 19.

Ricci, che in questa stagione, finora, ha collezionato 21 presenze in campionato ed una in Coppa Italia, piace molto anche a Milan e Fiorentina e, di recente, anche il Cagliari lo ha inserito nella sua ‘lista degli osservati’.

Non è escluso che, in caso di promozione dell’Empoli in Serie A, Ricci possa restare un altro anno in Toscana ma, intanto, il club presieduto da Aurelio De Laurentiis vorrebbe assicurarselo per bruciare la folta concorrenza.

Primi contatti tra i club già avviati: Ricci, sotto contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2022, può dunque finire al Napoli. IL MILAN, INTANTO, GUARDA IN CASA PSG PER RINFORZARSI >>>