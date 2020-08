Calciomercato Milan – Piace Dumfries, descritto come un altro Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Per la fascia destra della prossima stagione in casa Milan piace sempre il nome di Denzel Dumfries del PSV, il cui agente è Mino Raiola. Da non escludere, dunque, che negli ultimi giorni la dirigenza rossonera, alle prese coi rinnovi di Ibra e Donnarumma, non abbia parlato anche del laterale olandese col suo procuratore. Il capitano del PSV costa circa 20 milioni e viene descritto per caratteristiche come un altro Theo Hernandez. Potrebbe arrivare in caso di cessione di uno tra Conti e Calabria, senza dimenticare che in rosa il Milan dalla prossima stagione avrà anche Kalulu, prelevato dal Lione.

