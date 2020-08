Calciomercato Milan – Pezzella piace a Pioli: ecco quanto costa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, sta cercando un altro difensore centrale per la stagione 2020-2021. Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il ‘nome nuovo’ è quello di Germán Pezzella, classe 1991, capitano argentino della Fiorentina.

Pioli conosce ed apprezza Pezzella

Pezzella, che Stefano Pioli ben conosce ed apprezza per averlo già allenato a Firenze, viene visto, in casa rossonera, come una valida alternativa al serbo Nikola Milenković, per il quale la società presieduta da Rocco Commisso chiede addirittura 40 milioni di euro per la cessione.

Ecco il costo del cartellino di Pezzella

La richiesta per Pezzella, invece, oscilla tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Del difensore viola, ex Betis in Spagna e River Plate in patria, hanno parlato, qualche giorno fa a ‘Casa Milan‘, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara con il procuratore Martín Guastadisegno.

Non ci sarà uno scambio con Duarte

Le parti ne riparleranno nelle prossime settimane, ma prima serve un’uscita nel reparto dei centrali del Diavolo. Non trova conferme, comunque, la voce di calciomercato che avrebbe visto Milan e Fiorentina impegnate in uno scambio: Pezzella in rossonero e il brasiliano Léo Duarte alla corte di Giuseppe Iachini.

