Calciomercato Milan – Pezzella, interesse del Valencia: ma c’è un problema

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di ieri Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella, ha fatto visita ai dirigenti rossoneri a Casa Milan. Un incontro per parlare del capitano della Fiorentina, visto l’interesse del Diavolo di sistemare la difesa con almeno un innesto. Dalla Spagna, però, riportano di un interesse del Valencia per l’argentino. Secondo quanto riferisce ‘Superdeporte’ la Viola, per lasciar partire Pezzella, pretende una cifra che si aggira sui 15-20 milioni di euro. Una valutazione molto alta che il club spagnolo non sarebbe in grado di soddisfare.

CLAMOROSA NOTIZIA DALLA SPAGNA SU IBRAHIMOVIC >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>