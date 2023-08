Calciomercato Milan – Proposto Petagna: la risposta dei rossoneri

La trattativa non è decollata: il giocatore andrà a Cagliari

Classe 1995, cresciuto proprio nel settore giovanile del Milan, Petagna è in uscita da Monza: la trattativa con il Diavolo, però, non è decollata e, adesso, a quanto pare, Petagna (gestito dall'agente Giuseppe Riso), è in primissima fila per rinforzare l'attacco di mister Claudio Ranieri al Cagliari.