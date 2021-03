Calciomercato Milan – Pessina, rossoneri avanti sulla concorrenza

Le ultime news di calciomercato sul Milan: il Diavolo continua a seguire con interesse Matteo Pessina. Il cartellino è dell'Atalanta, ma ...

Matteo Pessina, classe 1997, centrocampista offensivo dell'Atalanta, nome caldo per il calciomercato estivo del Milan. Lo ha sostenuto 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sono in corso, infatti, i lavori, in casa bergamasca, per il nuovo contratto del giocatore. Quello attuale scadrà il 30 giugno 2023.