Calciomercato Milan – Pessimismo su Jovic, sale Schick. Complicato Milik

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, che ha fatto il punto sulle possibili mosse di calciomercato del Milan in estate, arrivano segnali negativi, per quanto concerne i rinforzi in attacco, sul fronte Luka Jovic.

Il centravanti serbo, classe 1997, obiettivo del Diavolo da tempo, è infatti finito con forza nel mirino del Napoli, che sta trovando qualche difficoltà di troppo a chiudere per il nigeriano Victor Osimhen, classe 1998, di proprietà del Lille. Il club presieduto da Aurelio De Laurentiis, dunque, incontrerà presto Fali Ramadani, agente di Jovic, per studiare la fattibilità dell’operazione.

Sul fronte rossonero, pertanto, risalgono le quotazioni di Patrik Schick, classe 1996, attaccante ceco che piace a Ralf Rangnick e che il RB Lipsia ha deciso di non riscattare dalla Roma dopo averlo avuto in prestito nell’ultima stagione. Più complicato, per il Milan, sarà arrivare invece ad Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco del Napoli che andrà via in estate poiché il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021 ma sul quale c’è anche e soprattutto la Juventus.

