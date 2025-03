Calciomercato Milan, per Lucca sarà derby? Ecco la valutazione

Il Milan potrebbe cambiare molto in attacco in estate: tanti giocatori sarebbero in bilico. Per Leao si parla del Chelsea, mentre Sottil e Joao Felix dovrebbero tornare alla Fiorentina e allo stesso Chelsea a fine prestito. Stesso destino sembrerebbe attendere Abraham, mentre Camarda potrebbe essere ceduto in prestito in Serie A o Serie A. Per questo servirà almeno un colpo sul calciomercato . Ecco le ultime novità sull'attaccante.

Calciomercato Milan, Lucca se parte Abraham? Per l'attaccante c'è la fila. E l'Inter...

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'Udinese potrebbe partire da una valutazione di 40 milioni di euro per Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano piacerebbe anche all'Inter che lo starebbe monitorando e lo avrebbe inserito nella lista dei desideri. Stesso discorso per il Milan che a gennaio avrebbe parlato direttamente con Pozzo e Nani. Come scrive la rosea, il Milan difficilmente riscatterà Tammy Abraham e potrebbe cercare Lucca come alternativa a Santiago Gimenez. Sull'attaccante ci sarebbe anche la Premier League, in particolare il Nottingham Forest e l'Atletico Madrid. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa? Cessione per un colpo importante>>>