Calciomercato Milan, per Estupinan si avvicina l'accordo con il Brighton

Motivo per cui, quindi, il Diavolo l'ha ora alzata a 15 più bonus. Per la 'rosea', il Milan non vuole andare - per questa operazione - oltre i 20 milioni di euro più bonus. Al contempo, l'iniziale richiesta del Brighton, ovvero 23 milioni di euro, è diventata trattabile. Insomma, i due club viaggiano quasi sullo stesso piano, pronti a incontrarsi.