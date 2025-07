Calciomercato Milan, ottimismo per Jashari: il Bruges sta per cedere

Se il Bruges, infatti, finora si era fieramente opposto agli assalti, ora secondo la 'rosea' ha abbassato la guardia. Il Milan ha preso campo e crede nella conclusione dell’affare in settimana , per inviare Jashari in tournée da Massimiliano Allegri . L’investimento complessivo sarà di 30 milioni di euro più bonus .

Affare da 30 milioni più bonus

Per spese superiori ai 20, come noto, servono le firme del Presidente Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, che potrà farlo da remoto. A Milano sta lavorando all'operazione il direttore sportivo Igli Tare, che dall’inizio aveva indicato Jashari come primo rinforzo per la mediana.