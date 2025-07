Calciomercato Milan, Tare punta un altro parametro zero top dopo Modric

Il calciomercato estivo scorre via molto velocemente e il Milan sarà impegnato, in questi roventi giorni di luglio, su quattro tavoli. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, con la squadra di Massimiliano Allegri impegnata nella tournée in Asia e in Australia per le amichevoli contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory, infatti, cercheranno di concludere vari negoziati per tentare di completare la rosa rossonera prima dell'avvio del campionato di Serie A 2025-2026. PROSSIMA SCHEDA