Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato, infatti, il Milan starebbe provando a sbloccare la trattativa con lo Young Boys, ma l'affare non sarebbe ancora vicino alla chiusura. Questo nonostante lo sforzo profuso dagli intermediari nelle ultime ore. Si starebbe trattando, in ogni caso, per raggiungere il prima possibile la fumata bianca per il passaggio in rossonero di Zachary Athekame.