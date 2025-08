Calciomercato Milan, Athekame: tutto fatto! Giocatore atteso a Milano

Altro colpo in arrivo per il calciomercato del Milan? Secondo Calciomercato.com sarebbe tutto fatto per Zachary Athekame dallo Young Boys

Emiliano Guadagnoli Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 13:24)

Altro colpo in arrivo per il calciomercato del Milan? Secondo Calciomercato.com, sarebbe tutto fatto con lo Young Boys per l'acquisto di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004. Secondo il sito, i due club avrebbero intensificato i contatti trovando un accordo finale: i rossoneri, si legge, dovrebbero pagare 9 milioni di euro, bonus compresi. Per Athekame pronto un contratto da 1 milione a stagione.