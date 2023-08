Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Diavolo fa sul serio per Pellegrino”

Dalla Spagna riferiscono come il Milan starebbe facendo sul serio per l'ingaggio di Marco Pellegrino dal Platense

Dopo l'addio di Matteo Gabbia, che è passato in prestito al Villarreal, e le difficoltà recenti di Simon Kjaer, sempre in bilico e ormai non più certo della titolarità, il Milan sarebbe in cerca di un difensore centrale. Negli ultimi giorni i nomi più caldi a questo proposito sono quelli di Kontantinos Koulierakis del PAOK, il preferito dal Diavolo, e Marco Pellegrino del Platense.