Calciomercato Milan – La trattativa per Pellegrino prosegue spedita

La trattativa tra Milan e Platense per il trasferimento in rossonero di Marco Pellegrino starebbe proseguendo spedita

Nella giornata odierna, come anticipato in precedenza, il presidente del Platense, Sebastian Ordonez, avrebbe dovuto incontrare il Milan per discutere del futuro di Marco Pellegrino. Il difensore argentino, infatti, sarebbe la prima scelta del Diavolo per il reparto difensivo.