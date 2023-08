Calciomercato Milan – Difensore, piace Pellegrino. Ma occhio alla Samp

Purtroppo i cambiamenti non sono sempre sinonimo di miglioramento. Proprio per questo motivo si sono creati dei modi di dire come ad esempio "sai quello che lasci e non sai quello che trovi" o "squadra che vince non si cambia" per questo negli ultimi 10 anni le squadre italiane hanno trovato maggiori difficoltà a cambiare i propri schemi e sistemi di gioco. Ne é un chiaro esempio il Milan cui colpi di calciomercato fatti negli ultimi anni sono stati quasi tutti discutibili. Tuttavia la musica potrebbe cambiare quest'anno, soprattutto in casa rossonera.