Calciomercato Milan – Sprint per Pellegrini: c’è anche il Nizza

In un anno in cui il calciomercato è estremamente attivo e dinamico, il Milan continua a far parlare di sé e dei propri obiettivi. Nonostante la rosa si sia infoltita, e non di poco, la squadra di Stefano Pioli non avrebbe ancora finito le cartucce da sparare sul calciomercato. Infatti da alcune settimane a questa parte i rossoneri starebbero monitorando Luca Pellegrini della Juventus.