Calciomercato Milan – Pellegrini, testa a testa con la Lazio

Calciomercato Milan, duello con la Lazio per Pellegrini

Il Milan sembra avere le idee molto chiare sui giocatori che gli servono per mantenere risultati importanti anche contro grandi avversari stranieri. La squadra di Pioli dovrà essere pronta anche a disputare la Champions League contro i migliori giocatori sul pianeta. Per riuscire ad uscire a testa alta contro le migliori squadre al mondo serve avere sia dei titolari che delle riserve adeguate e Luca Pellegrini potrebbe essere l'occasione più congeniale per i rossoneri.