Milan, Pellegatti: “Mi auguro che Furlani ci faccia un regalo”

La questione che sta maggiormente tenendo banco in casa Milan è senza dubbio quella relativa al rinnovo di Rafael Leao . Il giocatore in questo momento è impegnato ai Mondiali di Qatar 2022 e ha dimostrato di meritare ampiamente la maglia del Portogallo .

Complici una serie di motivi, la trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan si sta facendo sempre più complicata e sembrano non esserci segnali positivi. Alla preoccupazione dei tifosi si aggiunge anche quella di Carlo Pellegatti , noto giornalista vicino agli ambienti rossoneri.

Milan, le parole di Carlo Pellegatti

"Io mi auguro che non appena si insedierà, il 5 dicembre, Giorgio Furlani ci faccia un regalo, convochi immediatamente le parti, con il giocatore, e si decida cosa fare. Io non lo so se rinnova, ma non lo sa neanche Leao e non lo sa nemmeno il Milan". Milan, quanti problemi per Adli: i motivi delle sue difficoltà