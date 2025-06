Calciomercato Milan , continua il lavoro dei rossoneri in questa estate specialmente a centrocampo. Il Diavolo potrebbe chiudere qualche colpo importante nel reparto dopo la partenza di Reijnders e la possibile partenza di Yunus Musah. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, aggiorna sulle trattative per Jashari e Ricci al Milan. Ecco le sue parole da 'YouTube'.

Calciomercato Milan, Pedullà: "Vedremo se la volontà di Jashari ..."

"Jashari può diventare una telenovela, ma non si discute sul fatto che il Milan lo abbia puntato come primo della lista per il centrocampo con Ricci. Sugli altri nomi si è corso forse un po' troppo. Vedremo se la volontà di Jashari andrà fino in fondo. Ricci è una operazione in chiusura per 25 milioni di euro più bonus".