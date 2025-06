Calciomercato Milan, per Jashari irrompe il Borussia Dortmund: il retroscena

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, il Borussia Dortmund si unisce al Milan alla corsa per Ardon Jashari

Lo avevamo previsto e così sarà. Ardon Jashari sarà il protagonista della telenovela di questa estate relativa al calciomercato del Milan . Il centrocampista svizzero è uno degli obiettivi puntati da Igli Tare ma il Club Brugge è un osso duro e non lascerà partire facilmente il classe 2002. La trattativa tra i due club ha visto alcuni rilanci rossoneri e conseguenti rifiuti del club belga ma il Diavolo conta sulla volontà del ragazzo, il quale spinge per giocare a San Siro.

Tuttavia, la vicenda potrebbe trovare un nuovo attore in scena dato che, secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, il Borussia Dortmund si sta interessando proprio a Jashari. Forti dei 65 milioni ottenuti dalla cessione di Bynoe-Gittens al Chelsea, il club tedesco avrebbe avviato i contatti con il Club Brugge per capire quanto sia possibile un'effettiva intromissione. Tavolieri spiega che, forse, l'inserimento del Borussia arriva in ritardo, ma tutto rimane nelle mani della società belga. Insomma, si prospetta una gara con due concorrenti.